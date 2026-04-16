Волонтёр из Башкирии регулярно отправляет гумпомощь в зону СВО

Волонтёр из Салавата порядка 30 раз побывал с гумпомощью в зоне СВО. Андрей Дементьев из семьи военного, поэтому с самого начала спецоперации собирает и доставляет всё необходимое бойцам. Он и сам отслужил в армии, но обстоятельства сложились таким образом, что в ряды участников СВО встать не смог. Но и сидеть на месте, видя, как воюют его друзья, товарищи, соседи и коллеги, тоже не стал.