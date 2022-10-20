В Башкирии работает горячая линия для предпринимателей по вопросам мобилизации

Бизнесмены, которых мобилизуют или забирают их сотрудников, могут обратиться на горячую линию Торгово-промышленной палаты республики. Об этом напомнили на заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Башкортостане.

На встрече обсуждали вопросы, возникшие вследствие частичной мобилизации. Особый статус – у сфер IT, обороны, связи и тех, кто обеспечивает стабильность национальной платёжной системы. Однако они должны быть своевременно оформлены в этом статусе. Также было озвучено, что есть предложения о внесении изменений в законодательство о сроке явки предпринимателей в военкоматы.