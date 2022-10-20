В Башкирии сотрудников ГИБДД осудили на 8 лет за взяточничество

Они признаны виновными в получении взяток от водителей за несоставление протоколов за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Сумма взяток варьировалась от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Всего за свои противоправные действия инспекторы получили 71 тысячу рублей.