В Башкирии сотрудников ГИБДД осудили на 8 лет за взяточничество

В Уфе Советский районный суд вынес приговор в отношении одного действующего и бывшего сотрудника ГИБДД. Их обвинили во взяточничестве.
По версии следствия, в октябре 2020 года инспекторы установили, что водитель остановленной «Киа Рио» находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако в протокол результаты медицинского освидетельствования они не внесли, отметив, что во выдыхаемом воздухе алкоголя нет.
Они признаны виновными в получении взяток от водителей за несоставление протоколов за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Сумма взяток варьировалась от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Всего за свои противоправные действия инспекторы получили 71 тысячу рублей.
Свою вину они признали лишь частично. Суд назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишив права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 5 и 7 лет.