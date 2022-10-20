Где выгодно оформить разрешительные документы на продукты и услуги при старте своего бизнеса

При старте своего бизнеса предприниматели должны позаботиться о получении разрешительной документации на выпускаемую продукцию. С целью подтверждения качества и безопасности проводятся испытания товаров. Для этого предусмотрены разные формы оценки соответствия, например:
● сертификация или декларирование;
● государственная регистрация.
Собственники бизнеса оформляют не только обязательные разрешительные документы. Чтобы выделиться среди конкурентов, предприниматели, выпускающие продукцию или оказывающие услуги, получают добровольные сертификаты.
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Почему выгодно сотрудничать с сертификационным центром?
Оценка соответствия продукции – это трудоемкая и многоэтапная процедура, которая требует затрат времени, ответственного подхода, знания нюансов законодательства в области сертификации. Ошибки могут привести к штрафам и повлечь за собой неблагоприятные последствия для бизнеса.
Специалисты сертификационного центра помогают оформить разрешительную документацию с минимальным участием заявителя в процессе. Этот вариант подходит предпринимателям, которые ценят свое время и стремится его рационально использовать.
Эксперты предоставят бесплатную консультационную поддержку на всех этапах и помогут в:
● разработке этикетки, ТУ и прочей тех. документации;
● организации проведения лабораторных испытаний и производственного аудита;
● решении разногласий и спорных вопросов с контрагентами и надзорными органами, связанных с необходимостью оформления того или иного документа;
● определении нормативных актов, под которые попадает заявленный товар;
● выборе схемы, по которой будут проходить испытания и т. д.
Нормативная база, регулирующая процедуру оценки соответствия продукции
Оценка безопасности большинства видов изделий проходит согласно требованиям законодательных актов РФ и ЕАЭС, то есть в обязательном порядке. В данном случае реализация товара без разрешительного документа служит основанием для привлечения предпринимателя к ответственности по КоАП РФ.
Сертификация бизнеса проводится согласно следующим документам:
Добровольное подтверждение качества
Добровольные документы можно оформить:
● после оформления обязательной разрешительной документации;
● если законодательство не требует обязательной оценки соответствия продукции;
● для подтверждения качества услуг (услуги в РФ не подлежат сертификации, однако, для осуществления некоторых видов деятельности требуется лицензия).
Целью добровольной сертификации является:
● повышение конкурентоспособности;
● подтверждение качества и уникальных особенностей товаров и услуг;
● создание положительного имиджа компании-производителя;
● получение иных преимуществ.
Производители могут получить сертификат ИСО на одну или несколько систем менеджмента, внедренных на предприятии.
Этапы оформления документов
Процедура оформления обязательной и добровольной разрешительной документации состоит из нескольких последовательных этапов:
Для прохождения сертификационных процедур заявитель должен предоставить:
● заявку;
● ИНН, ОГРН;
● ГОСТ / ТУ;
● прочие документы (их перечень зависит от вида сертифицируемой продукции или услуги).
Узнать стоимость и сроки оформления, получить ответы на возникшие вопросы можно у экспертов сертификационного центра.
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