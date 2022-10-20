Где выгодно оформить разрешительные документы на продукты и услуги при старте своего бизнеса

При старте своего бизнеса предприниматели должны позаботиться о получении разрешительной документации на выпускаемую продукцию. С целью подтверждения качества и безопасности проводятся испытания товаров. Для этого предусмотрены разные формы оценки соответствия, например:

● сертификация или декларирование;

● государственная регистрация.

Собственники бизнеса оформляют не только обязательные разрешительные документы. Чтобы выделиться среди конкурентов, предприниматели, выпускающие продукцию или оказывающие услуги, получают добровольные сертификаты.

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Почему выгодно сотрудничать с сертификационным центром?

Оценка соответствия продукции – это трудоемкая и многоэтапная процедура, которая требует затрат времени, ответственного подхода, знания нюансов законодательства в области сертификации. Ошибки могут привести к штрафам и повлечь за собой неблагоприятные последствия для бизнеса.

Специалисты сертификационного центра помогают оформить разрешительную документацию с минимальным участием заявителя в процессе. Этот вариант подходит предпринимателям, которые ценят свое время и стремится его рационально использовать.

Эксперты предоставят бесплатную консультационную поддержку на всех этапах и помогут в:

● разработке этикетки, ТУ и прочей тех. документации;

● организации проведения лабораторных испытаний и производственного аудита;

● решении разногласий и спорных вопросов с контрагентами и надзорными органами, связанных с необходимостью оформления того или иного документа;

● определении нормативных актов, под которые попадает заявленный товар;

● выборе схемы, по которой будут проходить испытания и т. д.

Нормативная база, регулирующая процедуру оценки соответствия продукции

Оценка безопасности большинства видов изделий проходит согласно требованиям законодательных актов РФ и ЕАЭС, то есть в обязательном порядке. В данном случае реализация товара без разрешительного документа служит основанием для привлечения предпринимателя к ответственности по КоАП РФ.

Сертификация бизнеса проводится согласно следующим документам:

Технические регламенты (ТР ТС / ЕАЭС) – действуют в отношении большинства видов товаров. Регламенты предусматривают три формы подтверждения безопасности: сертификация, декларирование, гос. регистрация. ТР ЕАЭС № 043/2017 предусматривает оформление сертификатов или деклараций пожарной безопасности.

Федеральный Закон РФ № 123 регулирует пожаробезопасность изделий в РФ, подтверждение которой может быть обязательным и добровольным. Обязательной проверке подлежат товары, которые включены в перечень Распоряжения № 3646-р.

Постановление Правительства (ПП РФ) № 2425 (вступило в силу с 01.09.2022 г. вместо ПП РФ № 982). Согласно этому Постановлению проводится декларирование или сертификация продукции в системе национальных стандартов.

Решение КТС № 299 – как и некоторые тех. регламенты предусматривает проведение гос. регистрации товаров в органах Роспотребнадзора. Если продукция попадает в раздел 2 Решения, на нее оформляется СГР (свидетельство о гос. регистрации). Для изделий из раздела 1 можно оформить в добровольном порядке Экспертное заключение.

ПП РФ № 1416 – устанавливает порядок проведения гос. регистрации медицинских изделий в органах Росздравнадзора.

Добровольное подтверждение качества

Добровольные документы можно оформить:

● после оформления обязательной разрешительной документации;

● если законодательство не требует обязательной оценки соответствия продукции;

● для подтверждения качества услуг (услуги в РФ не подлежат сертификации, однако, для осуществления некоторых видов деятельности требуется лицензия).

Целью добровольной сертификации является:

● повышение конкурентоспособности;

● подтверждение качества и уникальных особенностей товаров и услуг;

● создание положительного имиджа компании-производителя;

● получение иных преимуществ.

Производители могут получить сертификат ИСО на одну или несколько систем менеджмента, внедренных на предприятии.

Этапы оформления документов

Процедура оформления обязательной и добровольной разрешительной документации состоит из нескольких последовательных этапов:

Заполнение заявки, в которой указывается информация о заявителе (производителе) и объекте исследований.

Сбор запрашиваемых документов.

Выбор формы подтверждения качества и подходящей схемы, по которой будет проходить процедура.

Анализ тех. документации заявителя (производителя).

Оценка производственного состояния (если схема предназначена для проверки безопасности изделий серийного выпуска).

Отбор образцов и проведение исследований в лаборатории.

Составление протоколов испытаний, актов производственного анализа.

Оформление и выдача заявителю необходимой документации (при полном соответствии продукции требованиям законодательства).

Внесение данных о выданных сертификатах, декларациях и СГР в соответствующий реестр.

Для прохождения сертификационных процедур заявитель должен предоставить:

● заявку;

● ИНН, ОГРН;

● ГОСТ / ТУ;

● прочие документы (их перечень зависит от вида сертифицируемой продукции или услуги).

Узнать стоимость и сроки оформления, получить ответы на возникшие вопросы можно у экспертов сертификационного центра.