В Уфе с начала года обнаружено более тысячи брошенных автомобилей

С начала этого года в Уфе обнаружено более тысячи брошенных автомобилей, которые затрудняют движение и создают помехи коммунальным службам при благоустройстве города. Специальная комиссия определяет их статус и старается уведомить владельца убрать свой автомобиль.
Если владелец не находится, то машины отправляют на специализированные стоянки. И в таком случае расходы на хранение и перемещение транспорта полностью ложатся на его плечи.
После получения уведомления есть чуть больше месяца, чтобы перепарковать свою машину, после чего она попадет на стоянку, где, согласно статистике, лишь две из десяти машин снова найдут своих владельцев.