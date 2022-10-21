В Башкирии отреставрировали историческое воинское кладбище

Историческое воинское кладбище вблизи санатория «Юматово» реставрировали. Там захоронены воины Советской Армии, умершие от тяжелых ранений во время Великой Отечественной войны. Обновленную братскую могилу увидел корреспондент телеканала БСТ.

Символично, что торжественный митинг, посвященный открытию обновленного мемориала, начался с посвящения старшеклассников в юнармейцы. В годы Великой Отечественной их ровесники наряду с солдатами защищали мир и погибали за Родину. Здесь, вблизи санатория «Юматово», находится кладбище бойцов Советской Армии, умерших от тяжелых ранений.

В первые годы войны санаторий «Юматово» преобразовали в эвакогоспиталь. Скончавшиеся от ран или во время пути солдаты навсегда остались в башкирской земле и захоронены на этом кладбище рядом с санаторием, а именно 149 красноармейцев. Здесь же расположена и братская могила, в которой покоятся 23 бойца, из них 14 неизвестных. В этом году благодаря федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» было выделено 2,5 млн рублей на ремонт и восстановление объектов культурного наследия.

Хорошо, что республика не осталась безучастной, выделила средства. Сегодня мы видим результаты совместной работы и федерального центра, и Республики Башкортостан, чтобы мы могли обновить мемориалы для наших потомков, передать им историческую память. Ильдар Бикбаев, заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ, депутат Государственной Думы VII созыва

Также сегодня была открыта мемориальная доска погибшему при исполнении воинского долга в специальной операции на Украине Владимиру Лосеву. Его не стало 9 марта этого года, сейчас на доме, где жил снайпер-разведчик, установлена доска памяти.