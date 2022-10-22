В Салавате открыли второй благоустроенный «Башкирский дворик»

В Салавате в пятницу открыли второй двор, который был благоустроен в этом году по республиканской программе «Башкирские дворики». Это дворовая территория между домами №№45а, 55, 57, 59 по ул. Островского и №23а по бульвару С. Юлаева.
Как рассказал глава администрации Салавата Игорь Миронов, в этом дворе уложили новый асфальт, высадили газон, деревья, кустарники, для детей оборудовали площадку с безопасным резиновым покрытием. Также установлены контейнерные площадки, декоративные ограждения и смонтировано освещение.
Фото: соцсети Игоря Миронова