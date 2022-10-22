В Салавате открыли второй благоустроенный «Башкирский дворик»

В Салавате в пятницу открыли второй двор, который был благоустроен в этом году по республиканской программе «Башкирские дворики». Это дворовая территория между домами №№45а, 55, 57, 59 по ул. Островского и №23а по бульвару С. Юлаева.

Фото №1 - В Салавате открыли второй благоустроенный «Башкирский дворик»

Как рассказал глава администрации Салавата Игорь Миронов, в этом дворе уложили новый асфальт, высадили газон, деревья, кустарники, для детей оборудовали площадку с безопасным резиновым покрытием. Также установлены контейнерные площадки, декоративные ограждения и смонтировано освещение.

Фото №2 - В Салавате открыли второй благоустроенный «Башкирский дворик»

Дворовая территория теперь стала уютной, комфортной и безопасной. Детям есть, где поиграть, взрослым отдохнуть, припарковать машину, а бабушкам и дедушкам с удовольствием гулять и смотреть за внуками. Благодарю жителей и управляющую компанию, которые были инициативны и осуществляли контроль, подрядчика за качество проведенных работ.

Игорь Миронов, глава администрации Салавата

Фото: соцсети Игоря Миронова 

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