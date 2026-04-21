В Башкирии прошел второй съезд рода Унлар

В Караидельском районе прошел второй съезд башкирского рода Унлар. Форум собрал представителей рода из разных уголков республики: Аскинского, Бураевского, Караидельского, Балтачевского, Татышлинского районов, а также из Свердловской области и Пермского края.
Среди участников мероприятия – общественные деятели, ученые, главы сельских поселений, делегаты, эксперты и представители общественных организаций. Съезд стал площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и укрепления семейных связей.
Главными целями встречи представителей башкирского рода Унлар стали укрепление неразрывных родовых связей, сохранение культурного кода. Помимо участия в заседании Совета общественной организации «Род Унлар», делегаты также написали диктант по башкирскому языку.