В Уфе проверили спецтехнику и ее готовность к зимнему периоду

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов провел смотр специальной коммунальной техники. Именно этот спецтранспорт будет работать на улицах в зимний период.

Олег Котов оценил готовность не только техники, но и самого предприятия к зимнему периоду. В этом году Служба по благоустройству района приобрела новую технику. Это МТЗ 82.1, МКСМ 1000М, погрузчик Амкодор 332B, шнекоротор и Урал 7963VN.

Также к зиме уже заготовлено 4 тысячи тонн песчаной смеси для борьбы с гололедицей на дорогах. Этот запас поможет в первые снегопады и заморозки.

Специалистами ведется постоянная работа по проверке работоспособности и переоборудованию специальной техники для эксплуатации в зимний период содержания. Необходимый арсенал спецтехники заблаговременно перевели на зимний режим работы. Так, на комбинированных дорожных машинах переставлены кузовы, установлены пескоразбрасывающие устройства. Пресс-служба администрации Ленинского района Уфы