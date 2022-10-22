В Башкирии число самозанятых с начала года выросло на 32 000 человек

В Башкирии с начала текущего года увеличилось число самозанятых граждан на 32 000 человек. Об этом сообщил Премьер-министр республики Андрей Назаров.
Он отметил, что об увеличении числа самозанятых говорят данные ФНС РБ. На данный момент в регионе самозанятых 104,6 тысяч человек, что на 44,1% больше, чем было зарегистрировано в конце 2021 года.
Также он дополнил, что с сентября этого года у самозанятых появилась возможность продавать собственную произведенную продукцию на ярмарках выходного дня, всевозможных фестивалях. Ранее это могли сделать только ИП.