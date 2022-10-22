В Башкирии новая неделя начнется с небольших осадков и легкого мороза

В Башкирии текущая неделя завершится довольно благоприятной погоды – без существенных осадков. Но уже в понедельник ожидается ухудшение погодных условий.

В Гидрометцентре республики сообщили, что 23 октября, в это воскресенье, в Башкирии температура воздуха составит 0, +5 градусов днем, а ночью опустится до -2, -7 градусов. Ветер будет умеренным.