Жители Уфы остались без горячей и холодной воды

Жители нескольких районов Уфы остались без холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщает «Уфаводоканал».
Сегодня, 24 октября, с 10:00 до 22:00 плановое перекрытие водопроводной линии ожидает дома по ул. Кремлевской, Кольцевой и Черниковской, гимназию № 65 и МПЦ «Журавушка» в Калининском районе. В
В четверг, 27 октября, отключения пройдут в Октябрьском (с 10:30 до 22:30), Советском (10:30 — 18:30) и Калининском (10:00 — 00:00) районах.
С полным списком зданий и объектов можно ознакомиться по ссылке.