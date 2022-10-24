Второй за неделю гумконвой из Башкирии доехал до мест расположения бойцов-добровольцев

«В нем – самое необходимое, что нужно «шаймуратовцам» и "доставаловцам"», – пишет глава республики. «Термобелье, теплые вещи, обувь, термосы, инструменты, аптечки, спальные мешки – то, что облегчит жизнь и работу нашим парням там, на передовой. Есть даже музыкальные инструменты – о них просили сами ребята, чтобы поднимать боевой дух товарищей. Часть посылок – и это самое дорогое – из дома, от родных и близких».