Известно, когда дольщики ЖК «Уфимский Крым» получат ключи от квартир

«Уфимский Крым» перестроили, новый подрядчик обещает в течение нескольких месяцев завершить работы в жилом комплексе. Дольщики смогут получить ключи от своих квартир уже в следующем году. Дом изначально должны были сдать в 2019 году. Сейчас 100 человек ждут свои квартиры.

Почему подъезд едва не стал соседской могилой, нынешние строители только догадываются. По словам специалиста, предшественники выбрали неподходящие материалы. Сейчас провели экспертизу. Поняли, что надо сносить стены, менять окна и балконные рамы.

Подрядная организация, которая и начинала строить жилой комплекс, обещала сдать объект ещё три года назад. Фирма обанкротилась. Сейчас работы проводит новый подрядчик. Он завершает усиление кровли, монтирует окна и балконы. В скором времени должно стать теплее – для жилого комплекса построили свою котельную.