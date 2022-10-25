В Москве стартовали съемки фильма про дворника Юру из Уфы

По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, он фотографирует нового знакомого в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому не известного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.