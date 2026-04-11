В Уфе стартовали соревнования по конному спорту

Муниципальное соревнование по конному спорту на «Кубок Гагарина» стартовало на ипподроме «Акбузат». В первый день участники состязались в олимпийской дисциплине «Конкур» – это наиболее зрелищный вид конного спорта, в котором всадник на лошади должен преодолеть серию препятствий на специально размеченном поле. В самом начале спортсменов и публику поприветствовал заслуженный работник культуры Российской Федерации Айдар Галимов и порадовал своим творчеством. После чего в крытом манеже ипподрома начались непосредственно сами соревнования.

Эти состязания – первые в стартовом сезоне и являются подготовкой всадников к участию в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Самому юному всаднику соревнований семь лет, самому возрастному – 65 лет. Среди тех, кто сегодня сражался за «Кубок Гагарина», – Арина Гаранькова и Сабина Сагетдинова, которые не так давно прошли стажировку в Италии.