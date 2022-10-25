В Башкирии ускорят обеспечение детей-сирот жильем

В Правительстве республики прошло заседание, на котором обсудили вопрос приобретения жилья ля детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Премьер-министр Андрей Назаров отмечает, что в текущем году приняли программу по ликвидации задолженностей обеспечению детей-сирот старше 18 лет.

По принятой программе, которая будет действовать до 2025 года, жильем обеспечат свыше 4 тысяч человек. В 2022 году на 61% увеличился объем финансирования. И.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин сообщил, что в списках на получение жилья по Башкирии состоит 7857 детей-сирот.