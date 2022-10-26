В Башкирии запустили седьмую солнечную электростанцию

«СЭС в Агидели — седьмая на территории нашей республики. Они успешно работают в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском, Гафурийском районах, аналогичная строится в Баймаке. Важно, что экологически чистую электроэнергию мы будем получать на площадях, которые до сих пор оставались невостребованными — там, где должно было располагаться строительное и энергетическое оборудование для так и не появившейся Башкирской АЭС. Долгие годы содержание законсервированной промзоны обременяло бюджеты разных уровней. Теперь эта территория будет работать на благо жителей и экономики», — подчеркнул Радий Хабиров.