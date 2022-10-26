В Уфе планируют в 2024 году завершить реконструкцию арочного моста через реку

В башкирской столице реконструкцию арочного моста через реку Белую планируют закончить в 2024 году. Информацией поделилась пресс-служба уфимской администрации.
Реконструкция объекта стартовала 1 марта. Во время реконструкции создадут укрепление опор и заменят пролетные строения. Чтобы ускорить завершение работ, был разработан график параллельного введения демонтажных работ, устройства опор и сбора металлоконструкций.
В настоящее время пошел демонтаж на нескольких опорах, проезжая часть мостового перехода, перильных ограждений и опоры наружного освещения. После реконструкции моста, на южном въезде в Уфу будет функционировать 11 полос движения.