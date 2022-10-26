В Уфе планируют в 2024 году завершить реконструкцию арочного моста через реку

В башкирской столице реконструкцию арочного моста через реку Белую планируют закончить в 2024 году. Информацией поделилась пресс-служба уфимской администрации.

Реконструкция объекта стартовала 1 марта. Во время реконструкции создадут укрепление опор и заменят пролетные строения. Чтобы ускорить завершение работ, был разработан график параллельного введения демонтажных работ, устройства опор и сбора металлоконструкций.