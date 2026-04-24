В Уфе прошел фестиваль «К единству через спорт!»

В Уфимском художественно-промышленном колледже прошел фестиваль «К единству через спорт!». Он состоялось в рамках Года единства народов России. Мероприятие объединило представителей разных поколений и национальностей.
Для гостей и участников фестиваля провели зарядку, позже показательные выступления провели воспитанники спортшкол по классической и вольной борьбе, дзюдо и каратэ.
Позже состоялась торжественная концертная часть. В ней приняли участие национальные творческие коллективы, представившие вокальные и хореографические номера, а также поэтические выступления.