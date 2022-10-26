В Уфе открылись Российский энергетический форум и выставка «Энергетика Урала»

В столице республики состоялось открытие крупнейших отраслевых событий – Российского энергетического форума и 28-й международной выставки «Энергетика Урала».
Запуск второй цепи воздушной линии 110 киловольт на подстанцию «Алексеевка» в Белебеевском районе – значимое событие не только для форума, но и для всей республики. В эти дни Уфа стала центром притяжения специалистов из разных регионов России, а также из зарубежных стран – Ирана и Казахстана.
В выставке «Энергетика Урала» примут участие около 80 компаний – крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли из 15 регионов России и дружественных стран. Стоит отметить, что большое внимание уделено деловой программе: панельные дискуссии, круглые столы и конференции. Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Развитие электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов». Посетить выставку-форум можно будет до 28 октября включительно на ВДНХ-Экспо.