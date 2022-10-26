В Уфе открылись Российский энергетический форум и выставка «Энергетика Урала»

Запуск второй цепи воздушной линии 110 киловольт на подстанцию «Алексеевка» в Белебеевском районе – значимое событие не только для форума, но и для всей республики. В эти дни Уфа стала центром притяжения специалистов из разных регионов России, а также из зарубежных стран – Ирана и Казахстана.