В Иглинском районе делают карту муниципалитета из войлока

Полотно будет отражать особенности каждого сельского поселения. Части будут создавать отдельно и затем соединять, как пазл. Основа уже сформирована. Самобытность выражается в ремеслах, которые распространены в том или ином поселении, а также в национальном многообразии. Их изображают при помощи различных художественных приемов. Большую часть работ мастера уже выполнили.