Инспекторы Уфы выявляют нелегальных перевозчиков

Госавтоинспекция Уфы и министерство транспорта Башкирии объявили о профилактических мероприятиях «Безопасная перевозка пассажиров». Инспекторы выявляют нелегальных перевозчиков.

Фото №1 - Инспекторы Уфы выявляют нелегальных перевозчиков

Сотрудники ГИБДД проверяют микроавтобусы и легковые такси, которые занимаются перевозкой пассажиров по междугородним направлениям.

Так, сотрудники ГИБДД на въезде в Уфу со стороны Затонского моста остановили автомобиль «Тойота Хиас». В салоне микроавтобуса находилось 7 пассажиров. 33-летний водитель заканчивал поездку по маршруту Нефтекамск—Уфа. При проверке необходимых документов выяснилось, что мужчина осуществлял перевозку пассажиров незаконно. В отношении него составлен административный протокол. Микроавтобус помещен на штрафстоянку.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Фото: министерство транспорта РБ. 

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