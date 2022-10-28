Инспекторы Уфы выявляют нелегальных перевозчиков

Так, сотрудники ГИБДД на въезде в Уфу со стороны Затонского моста остановили автомобиль «Тойота Хиас». В салоне микроавтобуса находилось 7 пассажиров. 33-летний водитель заканчивал поездку по маршруту Нефтекамск—Уфа. При проверке необходимых документов выяснилось, что мужчина осуществлял перевозку пассажиров незаконно. В отношении него составлен административный протокол. Микроавтобус помещен на штрафстоянку.