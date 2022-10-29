На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

В Башкирии на трех республиканских телеканалах будут показывать выпуски передачи «Атлас Баженова: Башкортостан». В эфир проект начнет выходить с 30 октября.
Идею создания цикла выпусков тележурналисту и депутату Госдумы Тимофею Баженову подсказал Глава РБ Радий Хабиров, признался сам журналист. Он отметил, что давно общается с руководителем республики и всегда считал его своим учителем.
«Атлас Баженова: Башкортостан» - это не только тревел-шоу, а просветительский проект. В выпусках будут рассказывать о наиболее популярных туристических маршрутах региона, их истории, а также знакомить с народными обычаями и традициями.
В первом выпуске речь пойдет о башкирской породе лошадей. Посмотреть передачу можно будет на телеканале БСК 30 октября в 20:00, на «Башкортостан 24» - в 20:35, на «Вся Уфа» - в 21:00.