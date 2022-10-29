На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

Причём, не только в политической сфере, но и учителем в жизни. При встрече минувшей весной он мне говорит: «Приезжай, Тимофей, в гости, может быть найдёшь какие-то темы, сделаем передачу о Башкортостане». Я обрадовался, поехал - приняли меня, как родного. И через некоторое время пришло осознание, что Башкортостан велик и прекрасен. И одной передачи-то мало, надо делать цикл передач.

Тимофей Баженов, тележурналист, депутат Госдумы