На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

В Башкирии на трех республиканских телеканалах будут показывать выпуски передачи «Атлас Баженова: Башкортостан». В эфир проект начнет выходить с 30 октября.

Фото №1 - На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

Идею создания цикла выпусков тележурналисту и депутату Госдумы Тимофею Баженову подсказал Глава РБ Радий Хабиров, признался сам журналист. Он отметил, что давно общается с руководителем республики и всегда считал его своим учителем.

Причём, не только в политической сфере, но и учителем в жизни. При встрече минувшей весной он мне говорит: «Приезжай, Тимофей, в гости, может быть найдёшь какие-то темы, сделаем передачу о Башкортостане». Я обрадовался, поехал - приняли меня, как родного. И через некоторое время пришло осознание, что Башкортостан велик и прекрасен. И одной передачи-то мало, надо делать цикл передач.

Тимофей Баженов, тележурналист, депутат Госдумы
Фото №2 - На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

«Атлас Баженова: Башкортостан» - это не только тревел-шоу, а просветительский проект. В выпусках будут рассказывать о наиболее популярных туристических маршрутах региона, их истории, а также знакомить с народными обычаями и традициями.

Фото №3 - На трех телеканалах Башкирии покажут программу «Атлас Баженова: Башкортостан»

В первом выпуске речь пойдет о башкирской породе лошадей. Посмотреть передачу можно будет на телеканале БСК 30 октября в 20:00, на «Башкортостан 24» - в 20:35, на «Вся Уфа» - в 21:00.

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