В Башкирии у пруда открыли новый парк, который строили два года

История пруда на реке Бармыш насчитывается более полувека. Впервые его обустройством занялись в связи с принятием противопожарных мер для устройства пожарного пирса в селе. С этого момента и по сей день райцентровский пруд стал излюбленным местом для жителей района. Зимние катания на коньках, зрелищные игры в хоккей с шайбой, новогодняя ёлка посреди пруда, летние рыбалки и просто место отдыха – побудили в нас идеи обновления территории пруда. Результат налицо!

Фанур Шайхисламов, глава местной администрации