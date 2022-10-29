В Башкирии у пруда открыли новый парк, который строили два года

В Башкирии у пруда на реке Бармыш в Верхних Татышлах открылся парк, который строили два года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территория стала одной из главных районных достопримечательностей.
По периметру выложены тротуарные плитки, установлены бордюры, светильники, скамейки. Также оборудована площадка для автомобилей. Появилась в парке спортивная и детская площадки. Установлены были также беседки, обустроены пляжная зона и пирс. Для безопасности установлено видеонаблюдение. Самым ярким элементом стал плавающий фонтан с подсветкой в самом пруду, сообщили в МинЖКХ Башкирии.
Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ