В Башкирии у пруда открыли новый парк, который строили два года

В Башкирии у пруда на реке Бармыш в Верхних Татышлах открылся парк, который строили два года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территория стала одной из главных районных достопримечательностей.

Фото №1 - В Башкирии у пруда открыли новый парк, который строили два года

По периметру выложены тротуарные плитки, установлены бордюры, светильники, скамейки. Также оборудована площадка для автомобилей. Появилась в парке спортивная и детская площадки. Установлены были также беседки, обустроены пляжная зона и пирс. Для безопасности установлено видеонаблюдение. Самым ярким элементом стал плавающий фонтан с подсветкой в самом пруду, сообщили в МинЖКХ Башкирии.

История пруда на реке Бармыш насчитывается более полувека. Впервые его обустройством занялись в связи с принятием противопожарных мер для устройства пожарного пирса в селе. С этого момента и по сей день райцентровский пруд стал излюбленным местом для жителей района. Зимние катания на коньках, зрелищные игры в хоккей с шайбой, новогодняя ёлка посреди пруда, летние рыбалки и просто место отдыха – побудили в нас идеи обновления территории пруда. Результат налицо!

Фанур Шайхисламов, глава местной администрации

Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии