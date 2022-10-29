Определена дата открытия Демского парка в Уфе после реконструкции

В Уфе готовится к официальному открытию после масштабной реконструкции парк «Демский». Накануне, 28 октября, глава администрации города Ратмир Мавлиев посетил объект. В уфимской мэрии сообщили, что официальное открытие состоится 3 ноября.
Парк начали реконструировать в мае этого года. Здесь проложили новые инженерные сети, провели зонирование территории, оборудовали пешеходные дорожки. В центральной части появилась сцена, на юго-западной стороне – скейт-парк и малые архитектурные формы. Со стороны пересечения ул. Правды и ул. Ухтомского появилась тихая зона для прогулок. Здесь начинается центральная аллея.
В парке предусмотрели места для кафе, торговли, проката и другого. Отдельно оборудована зона для аттракционов.
Фото: пресс-служба администрации Уфы