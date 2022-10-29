Определена дата открытия Демского парка в Уфе после реконструкции

В Уфе готовится к официальному открытию после масштабной реконструкции парк «Демский». Накануне, 28 октября, глава администрации города Ратмир Мавлиев посетил объект. В уфимской мэрии сообщили, что официальное открытие состоится 3 ноября.

Фото №1 - Определена дата открытия Демского парка в Уфе после реконструкции

Парк начали реконструировать в мае этого года. Здесь проложили новые инженерные сети, провели зонирование территории, оборудовали пешеходные дорожки. В центральной части появилась сцена, на юго-западной стороне – скейт-парк и малые архитектурные формы. Со стороны пересечения ул. Правды и ул. Ухтомского появилась тихая зона для прогулок. Здесь начинается центральная аллея.

Также в обновленном парке появилась современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, качелями и другим оборудованием. Для удобства абсолютно всех посетителей организована безбарьерная среда, установлены современное освещение, скамейки, урны, арт-объекты и видеонаблюдение. Зеленая зона парка сохранилась. При этом деревья прошли тщательную оценку и санитарную очистку, что позволило использовать территорию парка эффективнее. На месте больных деревьев высадили другие саженцы и многолетние цветы.

Пресс-служба администрации Уфы
Фото №2 - Определена дата открытия Демского парка в Уфе после реконструкции

В парке предусмотрели места для кафе, торговли, проката и другого. Отдельно оборудована зона для аттракционов.

Ведутся переговоры с предпринимателями и инвесторами столицы, которые готовы предложить интересные идеи по размещению аттракционов и нестационарных торговых объектов.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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