Определена дата открытия Демского парка в Уфе после реконструкции

Также в обновленном парке появилась современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, качелями и другим оборудованием. Для удобства абсолютно всех посетителей организована безбарьерная среда, установлены современное освещение, скамейки, урны, арт-объекты и видеонаблюдение. Зеленая зона парка сохранилась. При этом деревья прошли тщательную оценку и санитарную очистку, что позволило использовать территорию парка эффективнее. На месте больных деревьев высадили другие саженцы и многолетние цветы.

Пресс-служба администрации Уфы