В Башкирии благоустроили сельскую набережную с подходом к роднику

В селе Чураево в Мишкинском районе Башкирии благоустроили еще одну территорию. Ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» здесь появились парк «Мать и дитя», сквер и мемориальный комплекс под названием «Скорбящая мать».
В этом году привели в порядок набережную реки Чураевка, а также благоустроили и сделали удобным подход к роднику Кугу памаш. В Министерстве ЖКХ РБ отметили, что территория заметно преобразилась.
Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ