В Башкирии благоустроили сельскую набережную с подходом к роднику

В ходе благоустройства отремонтированы навесы над родником и над жёлобом, также установлен железный пешеходный переходный мост через речку, для подъёма в гору и спуска с неё установлена железная лестница с перилами. Перед навесом обустроена площадка для отдыха со скамейками и беседкой. Надеемся, что жители и гости села оценили старания работников и будут беречь этот прекрасный уголок!

Пресс-служба МинЖКХ РБ