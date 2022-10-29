В Башкирии благоустроили сельскую набережную с подходом к роднику

В селе Чураево в Мишкинском районе Башкирии благоустроили еще одну территорию. Ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» здесь появились парк «Мать и дитя», сквер и мемориальный комплекс под названием «Скорбящая мать».

Фото №1 - В Башкирии благоустроили сельскую набережную с подходом к роднику

В этом году привели в порядок набережную реки Чураевка, а также благоустроили и сделали удобным подход к роднику Кугу памаш. В Министерстве ЖКХ РБ отметили, что территория заметно преобразилась.

В ходе благоустройства отремонтированы навесы над родником и над жёлобом, также установлен железный пешеходный переходный мост через речку, для подъёма в гору и спуска с неё установлена железная лестница с перилами. Перед навесом обустроена площадка для отдыха со скамейками и беседкой. Надеемся, что жители и гости села оценили старания работников и будут беречь этот прекрасный уголок!

Пресс-служба МинЖКХ РБ

Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ 

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