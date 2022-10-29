В Башкирии пройдут мокрый снег и дождь, ожидается гололед

По данным синоптиков, в республике 30 октября ночью по северо-западной части пройдет небольшой мокрый снег. Днем он смешается с дождем. Но при этом по юго-восточной части существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +4, -1 градус. Ночью ожидается понижение до 0, -5 градусов, а по юго-востоку – до -10 градусов.