В Башкирии пройдут мокрый снег и дождь, ожидается гололед

Синоптиками Гидрометцентра Башкирии опубликован прогноз погоды на два последних дня октября. Погодные условия будут не самыми приятными.
По данным синоптиков, в республике 30 октября ночью по северо-западной части пройдет небольшой мокрый снег. Днем он смешается с дождем. Но при этом по юго-восточной части существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +4, -1 градус. Ночью ожидается понижение до 0, -5 градусов, а по юго-востоку – до -10 градусов.
В последний день октября, 31 числа, прогнозируют местами гололед, отложение мокрого снега на проводах, деревьях, дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, ночью – от +3 до -2 градусов.