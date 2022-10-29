Житель Уфы в пандемию переехал в село и открыл бизнес

Сбежал от пандемии и открыл своё дело. Предприниматель из Уфы переехал в Бижбулякский район, где смог с нуля создать цех по мясопереработке и обеспечить местных жителей работой.
До начала пандемии коронавируса Айваз Мигранов имел в Уфе несколько бизнесов, среди которых – сеть закусочных и полиграфия. Когда эпидситуация ухудшилась, продажи резко упали. Тогда и было принято решение переехать в село Михайловка, где живут родители жены. Но долго без дела предприимчивый мужчина сидеть не смог.
В рамках программы АСПК предприниматель получил 250 тысяч рублей на покупку оборудования и создание новых рабочих мест. Сейчас в коллективе пять местных жителей.
До 40 килограммов пельменей в день Валентина лепит вместе со своим супругом, который до этого работал сварщиком в Белебее. После открытия цеха в родном селе мужчина перевелся сюда.
Предприятие ещё не приносит прибыль – вся выручка уходит на зарплаты, погашение долгов и покупку дополнительного оборудования. На него Айваз Мигранов только в этом году потратил около 700 тысяч рублей, и половину расходов ему возместили.
Свои идеи малый бизнес предлагает на «Предпринимательском часе», который проводится в администрациях городов и районов. С начала года в Башкортостане проведено порядка 2000 таких совещаний, а все рассмотренные проекты оцениваются в более чем 90 миллиардов рублей.
В планах предпринимателя – расширение производства и увеличение штата сотрудников. При этом половину коллектива составят люди с ограниченными возможностями здоровья и незащищённые слои населения. Чтобы обеспечить их работой Айваз Мигранов прошёл обучение в центре «Мой бизнес» по направлению «Социальное предприятие».