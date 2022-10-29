Житель Уфы в пандемию переехал в село и открыл бизнес

Сбежал от пандемии и открыл своё дело. Предприниматель из Уфы переехал в Бижбулякский район, где смог с нуля создать цех по мясопереработке и обеспечить местных жителей работой.

До начала пандемии коронавируса Айваз Мигранов имел в Уфе несколько бизнесов, среди которых – сеть закусочных и полиграфия. Когда эпидситуация ухудшилась, продажи резко упали. Тогда и было принято решение переехать в село Михайловка, где живут родители жены. Но долго без дела предприимчивый мужчина сидеть не смог.

Для начала хотел пекарню запустить, но так получилось, что мы перешли на мясопереработку. Изготавливаем полуфабрикаты. Различные пельмени, купаты, манты, лапшу, мясные чипсы. Все мясные изделия. Айваз Мигранов, индивидуальный предприниматель

В рамках программы АСПК предприниматель получил 250 тысяч рублей на покупку оборудования и создание новых рабочих мест. Сейчас в коллективе пять местных жителей.

Я себе работу не могла найти, потому что у меня была инвалидность. И толком никто не брал меня на работу. Не хотел нести ответственность. Но Айваз Айдарович, ему большое спасибо, что не испугался и взял меня на работу. Валентина Бердегулова, лепщица пельменей

До 40 килограммов пельменей в день Валентина лепит вместе со своим супругом, который до этого работал сварщиком в Белебее. После открытия цеха в родном селе мужчина перевелся сюда.

Мне, наоборот, нравится то, что рядом вместе. Быстро работаем, вместе легче, друг другу помогаем. Ильдар Бердегулов, лепщик пельменей

Предприятие ещё не приносит прибыль – вся выручка уходит на зарплаты, погашение долгов и покупку дополнительного оборудования. На него Айваз Мигранов только в этом году потратил около 700 тысяч рублей, и половину расходов ему возместили.

Каждый раз, когда прихожу в администрацию, у меня спрашивают, чем помочь, может, что-то выделить или ещё что. Навстречу тут идут не так, как в городе, честно скажу. А бизнес-шериф как палочка-выручалочка. В любой момент, в любое время ему можно позвонить и спросить. Он мне помогает даже реализовывать продукцию. Айваз Мигранов, индивидуальный предприниматель

Свои идеи малый бизнес предлагает на «Предпринимательском часе», который проводится в администрациях городов и районов. С начала года в Башкортостане проведено порядка 2000 таких совещаний, а все рассмотренные проекты оцениваются в более чем 90 миллиардов рублей.