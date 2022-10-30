В Уфе за парковку на мусорных площадках оштрафовали около 10 тысяч жителей

В башкирской столице около 10 тысяч автовладельцев подверглись штрафам за парковку автомобилей на мусорной площадке. По информации Центра общественной безопасности города, протоколы за административное нарушение были выписаны 9222 автомобилистам.

Ранее закон о таких штрафах был принят в 2019 году из-за того, что припаркованные машины часто мешают проезду специализированной техники по вывозу мусора. Для обычных жителей размер штрафа составляет 1-2 тысячи рублей.