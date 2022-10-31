В Уфе прошла отчетно-выборная конференция республиканской общественной организации «Канаш»

Она занимается развитием и сохранением чувашского языка и традиций. Участниками стали более 150 делегатов. Среди обсуждаемых вопросов – проблемы экологии, вопросы патриотического воспитания, изучения чувашского языка в школах, оказание помощи семьям мобилизованных.

Кроме того, прошли выборы председателя «Канаша». На эту должность была избрана Ирина Сухарева. Предыдущий руководитель Людмила Мурманская по просьбе делегатов стала почетным председателем.

Также в ходе конференции наградили активистов общественной организации.

«Канаш» объединяет представителей нескольких десятков районов и городов республики. Сегодня в республике создаются условия для изучения родного языка. В Бижбулякском районе появится чувашская полилингвальная школа. Один важных пунктов, который отметили на конференции, сохранение языка внутри семьи.

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