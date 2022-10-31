В Уфе прошла отчетно-выборная конференция республиканской общественной организации «Канаш»

«Канаш» объединяет представителей нескольких десятков районов и городов республики. Сегодня в республике создаются условия для изучения родного языка. В Бижбулякском районе появится чувашская полилингвальная школа. Один важных пунктов, который отметили на конференции, сохранение языка внутри семьи.