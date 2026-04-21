В Уфе прошла пресс-конференция ХК «Салават Юлаев»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин остаётся в команде на следующий сезон. Об этом стало известно на традиционной пресс-конференции клуба. На вопросы журналистов ответили генеральный директор Ринат Баширов и Виктор Козлов. Для тренера предстоящий сезон станет пятым в «Салавате». О том, что ещё стало известно на мероприятии, – в нашем сюжете.

Прошедший сезон, как признаётся главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, стал одним из самых трудных в его карьере. Осенью команда замыкала турнирную таблицу Востока, однако смогла выправить ситуацию и выйти в плей-офф с пятого места.

Когда у нас Девин Броссо появился, Хохлачева подписали, у нас была серия с «Сибирью», мы её обыграли. Вот это как раз был ключевой момент, где команда по-другому начала играть. Появились ребята, которые и лидеры по характеру, и могут забить, имея шанс. Их появление придало уверенности команде. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Следующий сезон станет для Виктора Козлова уже пятым у руля «Салавата Юлаева». Подтвердил, что останется в клубе и его капитан Григорий Панин. Этой осенью защитнику исполнится 41 год.

Он в прекрасной физической форме, он готов провести полноценный сезон. Мы понимаем, что есть критика части болельщиков, особенно в последнее время. Это связано с пятиминутным удалением в третьем матче. Но я искренне скажу, что если бы не было Григория, то не было бы и плей-офф. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Сейчас клуб ведёт активную работу по продлению контрактов со своими игроками. Определены и те, кто покинет команду. В этом году у «Салавата» больше возможностей на трансферном рынке благодаря увеличению бюджета. На следующий сезон планируют собрать коллектив, способный бороться за высокие места.

Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути, создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»