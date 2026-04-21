В Уфе прошла пресс-конференция ХК «Салават Юлаев»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин остаётся в команде на следующий сезон. Об этом стало известно на традиционной пресс-конференции клуба. На вопросы журналистов ответили генеральный директор Ринат Баширов и Виктор Козлов. Для тренера предстоящий сезон станет пятым в «Салавате». О том, что ещё стало известно на мероприятии, – в нашем сюжете.
Прошедший сезон, как признаётся главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, стал одним из самых трудных в его карьере. Осенью команда замыкала турнирную таблицу Востока, однако смогла выправить ситуацию и выйти в плей-офф с пятого места.
Следующий сезон станет для Виктора Козлова уже пятым у руля «Салавата Юлаева». Подтвердил, что останется в клубе и его капитан Григорий Панин. Этой осенью защитнику исполнится 41 год.
Сейчас клуб ведёт активную работу по продлению контрактов со своими игроками. Определены и те, кто покинет команду. В этом году у «Салавата» больше возможностей на трансферном рынке благодаря увеличению бюджета. На следующий сезон планируют собрать коллектив, способный бороться за высокие места.
Следующий сезон КХЛ стартует через несколько месяцев. Перед ним запланированы традиционный турнир и товарищеские матчи. Ну а пока Виктор Козлов дал команде напутствие на отпуск: тренироваться каждый день, чтобы уже к старту следующего сезона стать сильнее, чем в предыдущем.