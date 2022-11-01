В Башкирии снижается заболеваемость гриппом

При этом ведомство зарегистрировало 21 688 случаев ОРИ. Интенсивный показатель составил 54,0 на 10 тыс. человек. По данным на 28 октября, в Башкирии против гриппа привито 1 411 626 жителей, что составляет 35,2% от совокупного населения республики (58,8% запланированного).