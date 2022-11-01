Около 4 тыс. призывников из Башкирии пополнят ряды Вооруженных Сил России

В стране стартовала осенняя призывная кампания. Как заявил сегодня военный комиссар Башкортостана, это обычный ежегодный призыв и он никак не связан со специальной военной операцией.
Контролировать артериальное давление ему приходится с помощью лекарств. У Романа Галанова гипертоническая болезнь. Прежде чем отправить молодого человека на службу в армию, медкомиссии военкомата еще раз необходимо изучить историю болезни призывника. Ведь до этого ему уже предоставляли отсрочку от призыва по состоянию здоровья.
Итоговое решение районной призывной комиссии – ограниченно годен к службе в Вооруженных Силах России. Но точку поставят в республиканском сборном пункте, где Роману предстоит еще раз пройти военно-врачебную комиссию.
В связи с частичной мобилизацией начало осенней призывной компании пришлось сдвинуть на 1 ноября. В остальном без изменений, говорят работники военкомата. Проведение специальной военной операции, поясняют врачи, никак не влияет на критерии отбора на срочную службу. Все нормативные акты и правила о соответствии здоровья для призыва продолжают действовать.
Врачами штат укомплектован, материально-техническая база соответствует. Медкомиссия военкомата Демского и Уфимского районов начала свою работу рано утром. Призыв здесь стартовал в штатном режиме.
В том, что военнослужащие по призыву не попадут в зону проведения специальной военной операции, заверил сегодня и Михаил Блажевич. Военный комиссар Башкортостана принял участие в пресс-конференции, посвященной началу осеннего призыва в республике.
Осенний призыв – плановый и никак не связан с СВО. Через год службы все вернутся домой, отметил военный комиссар.
Ряды вооружённых сил России этой осенью должны пополнить порядка четырёх тысяч жителей Башкортостана. Первая отправка призывников в армию намечена на 10 ноября. Продлится же осенняя призывная кампания до самого конца года, хотя в нашей республике планируют завершить всё уже к 25 декабря.