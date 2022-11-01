Около 4 тыс. призывников из Башкирии пополнят ряды Вооруженных Сил России

В стране стартовала осенняя призывная кампания. Как заявил сегодня военный комиссар Башкортостана, это обычный ежегодный призыв и он никак не связан со специальной военной операцией.

Контролировать артериальное давление ему приходится с помощью лекарств. У Романа Галанова гипертоническая болезнь. Прежде чем отправить молодого человека на службу в армию, медкомиссии военкомата еще раз необходимо изучить историю болезни призывника. Ведь до этого ему уже предоставляли отсрочку от призыва по состоянию здоровья.

Я пришёл по повестке, прошел медицинское освидетельствование. Пожаловался врачам на состояние своего здоровья, что меня беспокоит, врачи выслушали и приняли завершающее решение. Роман Галанов, призывник

Итоговое решение районной призывной комиссии – ограниченно годен к службе в Вооруженных Силах России. Но точку поставят в республиканском сборном пункте, где Роману предстоит еще раз пройти военно-врачебную комиссию.

В связи с частичной мобилизацией начало осенней призывной компании пришлось сдвинуть на 1 ноября. В остальном без изменений, говорят работники военкомата. Проведение специальной военной операции, поясняют врачи, никак не влияет на критерии отбора на срочную службу. Все нормативные акты и правила о соответствии здоровья для призыва продолжают действовать.

Дополнительные медицинские документы предоставляют из поликлиники, если есть какое-то заболевание, внимательно изучаем. Если есть такая необходимость, мы отправляем их на дополнительное медицинское обследование. Поэтому мы стараемся, это наша обязанность – не допустить призывника с каким-то серьезным заболеванием. Лилия Ниткова, врач-эксперт центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата Республики Башкортостан

Врачами штат укомплектован, материально-техническая база соответствует. Медкомиссия военкомата Демского и Уфимского районов начала свою работу рано утром. Призыв здесь стартовал в штатном режиме.

Сразу хочу упредить вопрос: все призывники будут служить в Российской Федерации, и это ни в коем случае не связано с проведением специальной военной операции на Украине. Ильдар Яппаров, военный комиссар Демского района г. Уфы и Уфимского района

В том, что военнослужащие по призыву не попадут в зону проведения специальной военной операции, заверил сегодня и Михаил Блажевич. Военный комиссар Башкортостана принял участие в пресс-конференции, посвященной началу осеннего призыва в республике.

Никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в специальной военной операции нет, для этого и была проведена частичная мобилизация, чтобы направить в зону проведения операции именно людей с опытом, которые уже прошли службу. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан

Осенний призыв – плановый и никак не связан с СВО. Через год службы все вернутся домой, отметил военный комиссар.