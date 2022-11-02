В Башкирии в рамках осенней кампании призовут более 4 тыс. срочников

Из Башкортостана будут призваны более 4 тысяч срочников. Жители республики в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных войск, ряды Росгвардии. Башкирия в Центральном военном округе является лидером по количеству отправляемых на военную службу граждан, также по организации всего комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и призывом на военную службу.