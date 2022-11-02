В Башкирии в рамках осенней кампании призовут более 4 тыс. срочников

Из Башкортостана будут призваны более 4 тысяч срочников. Жители республики в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных войск, ряды Росгвардии. Башкирия в Центральном военном округе является лидером по количеству отправляемых на военную службу граждан, также по организации всего комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и призывом на военную службу.
Следует отметить, что призывники не будут направляться для прохождения военной службы на Украину. Об этом сегодня говорилось на заседании призывной комиссии. Осенняя кампания продолжится до 31 декабря.