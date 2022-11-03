В Уфе торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
Сегодня, 3 ноября, состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
Уфа получила звание город-герой труда в 2020 году. Соответствующие постановление было подписано Президентом РФ. За присуждение данного звания столице Башкирии проголосовали более 1 млн 200 тысяч жителей республики.
Символ подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны расположили на благоустроенной набережной реки Белой. Стела встречает гостей прямо при въезде в столицу. Такое место для монумента выбрали сами жители города.
Глава Башкирии отметил, что наряду с памятником Минигали Шаймуратову и Монументом Дружбы стела выражает историческую память народов Башкирии.
В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений и научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. На личные средства жителей приобретались бронепоезда, танки, целые авиаэскадрильи и другое вооружение. Как родных мы принимали сотни тысяч эвакуированных семей, лечили раненых. Признанием трудового подвига уфимцев и жителей республики стал указ Президента России о присвоении нашей столице почетного звания «Город трудовой доблести». Завтра вся наша страна празднует День народного единства. Именно благодаря братству и сплоченности народы нашего Отечества прошли трудные испытания и победили в самой страшной в истории человечества войне.