В Уфе торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений и научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. На личные средства жителей приобретались бронепоезда, танки, целые авиаэскадрильи и другое вооружение. Как родных мы принимали сотни тысяч эвакуированных семей, лечили раненых. Признанием трудового подвига уфимцев и жителей республики стал указ Президента России о присвоении нашей столице почетного звания «Город трудовой доблести». Завтра вся наша страна празднует День народного единства. Именно благодаря братству и сплоченности народы нашего Отечества прошли трудные испытания и победили в самой страшной в истории человечества войне.

Радий Хабиров, Глава Башкирии