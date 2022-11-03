Подростку из Башкирии вручили награду в Совете Федерации за спасение соседей

14 марта Арслан заметил, что у пожилых соседей загорелась баня, а потом огнём охватило и дом. Подросток не растерялся и влез в помещение через окно, помог 68-летнему соседу с ампутированной ногой, подал инвалидную коляску и костыли. После этого Арслан помог 67-летней женщине. Благодаря помощи подростка, пожилая пара осталась жива.