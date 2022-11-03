Подростку из Башкирии вручили награду в Совете Федерации за спасение соседей

В Совете Федерации наградили 14-летнего подростка из села Мраково Кугарчинского района. Арслана Шафикова наградили медалью «За проявленное мужество».
14 марта Арслан заметил, что у пожилых соседей загорелась баня, а потом огнём охватило и дом. Подросток не растерялся и влез в помещение через окно, помог 68-летнему соседу с ампутированной ногой, подал инвалидную коляску и костыли. После этого Арслан помог 67-летней женщине. Благодаря помощи подростка, пожилая пара осталась жива.
Сегодня, 3 ноября, в Москве подводят итоги всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», в рамках которого чествуют тех, кто проявил мужество в экстремальной ситуации и спас жизни. Награду юному герою из Башкирии вручили Герой России Владимир Легошин и сенатор от республики Лилия Гумерова.