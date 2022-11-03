В Уфе после масштабной реконструкции открыли Дёмский парк

Для быстро развивающегося района это крупнейшая площадка отдыха. Работы шли с весны, куда больше времени понадобилось для создания проекта, который подойдёт всем возрастам. Среди гостей обновленной зоны отдыха был и глава республики. Радий Хабиров пообщался с горожанами, узнал их мнение и рассказал о дальнейших планах на Дёму.
Теперь им есть где развернуться. На месте разбитого асфальта – спортивная площадка с мягким покрытием. Их главное лекарство, говорят женщины, – движение.
Реконструкцию парка начали в мае. На территории решили компактно разместить несколько зон активностей. Безопасная детская площадка. У родителей теперь одна проблема – как увести детей домой. Качели в парке, кстати, не только для малышей. Есть и место для любителей настольных игр. Летом будет актуальна зона отдыха с лежаками. И, конечно, усовершенствовали площадку для мероприятий, которую артисты уже проверили.
А таким Дёмский парк остался в памяти демчан. Площадка, каких в стране тысячи. Многие годы территория развивалась хаотично и требованиям жителей уже не отвечала.
Много времени ушло как раз на общение с жителями. Проводились опросы, собрания, учитывались мнения пенсионеров, взрослых, детей. Специалисты даже ходили в школы, чтобы узнать, в чём нуждаются подростки. Так появился скейт-парк. На открытии новой зоны отдыха побывал и Радий Хабиров. Глава республика осмотрел парк и пообщался с демчанами.
Сейчас главное желание для демчан – это новая поликлиника. Дёмский район активно развивается, население растёт.
В благоустроенном парке также есть места для торговых павильонов, кафе и аттракционов. Дорожки и входы в парк делали с учётом исследования трафика. И, как признаются демчане, теперь все пути ведут в Дёмский парк.