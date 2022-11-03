В Уфе после масштабной реконструкции открыли Дёмский парк

Для быстро развивающегося района это крупнейшая площадка отдыха. Работы шли с весны, куда больше времени понадобилось для создания проекта, который подойдёт всем возрастам. Среди гостей обновленной зоны отдыха был и глава республики. Радий Хабиров пообщался с горожанами, узнал их мнение и рассказал о дальнейших планах на Дёму.

Теперь им есть где развернуться. На месте разбитого асфальта – спортивная площадка с мягким покрытием. Их главное лекарство, говорят женщины, – движение.

Реконструкцию парка начали в мае. На территории решили компактно разместить несколько зон активностей. Безопасная детская площадка. У родителей теперь одна проблема – как увести детей домой. Качели в парке, кстати, не только для малышей. Есть и место для любителей настольных игр. Летом будет актуальна зона отдыха с лежаками. И, конечно, усовершенствовали площадку для мероприятий, которую артисты уже проверили.

А таким Дёмский парк остался в памяти демчан. Площадка, каких в стране тысячи. Многие годы территория развивалась хаотично и требованиям жителей уже не отвечала.

Советский дух сохранился до сих пор. В 50-е годы его закладывали как городской сад. Цель проекта – сохранить ценности и устранить недостатки и недочеты. Дарья Ефремова, специалист Института развития городов и сёл Республики Башкортостан

Много времени ушло как раз на общение с жителями. Проводились опросы, собрания, учитывались мнения пенсионеров, взрослых, детей. Специалисты даже ходили в школы, чтобы узнать, в чём нуждаются подростки. Так появился скейт-парк. На открытии новой зоны отдыха побывал и Радий Хабиров. Глава республика осмотрел парк и пообщался с демчанами.

Сейчас главное желание для демчан – это новая поликлиника. Дёмский район активно развивается, население растёт.

Первое, что мы сейчас обсуждаем, – это, конечно, новая поликлиника. Дёма разрастается, а значит, нужны и новые социальные объекты. Будем также продолжать комплексный ремонт придомовых территорий и подъездов. Проработаем и возможность благоустройства Балановского парка, если жители будут заинтересованы в этом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан