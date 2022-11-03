В селе Башкирии ввели карантин по бешенству

В Чесноковке под Уфой введен карантин по бешенству. Необходимая мера была введена с 1 ноября. Соответствующий указ подписан Главой региона Радием Хабировым.

Известно, что очагом заражения послужило личное подсобное хозяйство одного из местных жителей. Теперь ему запрещается лечить заболевших животных, восприимчивых к бешенству, а также снимать шкуры с мертвых, пускать в свой двор посторонних, кроме сотрудников ветстанции, вывозить и ввозить животных, в том числе на убой в течение 179 дней.