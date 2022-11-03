В выходные дни в Башкирии ожидается снег и гололед

В выходные и праздничные дни в Башкирии ожидается антициклон. Об этом сообщает Башгидрометцентр. Неблагоприятная погода, которая наблюдалась в начале ноября из-за западного циклона, уходит.

По информации ведомства, в ближайшие дни в регионе ожидают повышение атмосферного давления. Местами будет идти небольшой снегопад, а также на отдельных участках дорог возможна гололедица.