В выходные дни в Башкирии ожидается снег и гололед

В выходные и праздничные дни в Башкирии ожидается антициклон. Об этом сообщает Башгидрометцентр. Неблагоприятная погода, которая наблюдалась в начале ноября из-за западного циклона, уходит.

Фото №1 - В выходные дни в Башкирии ожидается снег и гололед

По информации ведомства, в ближайшие дни в регионе ожидают повышение атмосферного давления. Местами будет идти небольшой снегопад, а также на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Температура воздуха в эти дни ночью составит -2...-7 градусов, при прояснениях понизится до -12. Днем температура будет в пределах -3...+2 градусов.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии