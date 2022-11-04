В Ишимбайском районе регоператор построит два новых цеха по переработке мусора

В Ишимбайском районе региональный оператор намерен построить два новых цеха по переработке мусора. На одном будут производить компост, в другом – делать топливо. Оба проекта получили статус приоритетных. Главная задача, которую они призваны решить, – минимизировать количество захораниваемого мусора и дать возможность отходам принести повторную пользу.

На этом заводе уже давно научились превращать отходы в деньги, а потому и вместо привычного слова «мусор» здесь предпочитают использовать понятие «вторсырье». Ежедневно на «Эко-сити» привозят более 100 тонн ТКО из Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Пластик, металл, стекло и макулатуру перебирают на конвейере и отправляют на переработку.

ПЭТ-бутылки мы у себя не режим, но мы их упаковываем и продаем. На следующем предприятии их нарезают, делают гранулы и затем делают синтепон, который есть у каждого из нас в куртке. Инайя Едренкина, заместитель директора компании «Эко-сити»

И все же на переработку отправляется лишь одна пятая часть мусора, в то время как остальное закапывают на полигоне. Почти половина от общего количества – так называемые пищевые отходы. Чтобы извлекать пользу и из них, на предприятии приступили к строительству цеха компостирования. В нем будут производить техногенный грунт, который затем можно использовать при рекультивации полигонов и карьеров.

Остатки продуктов питания, сюда также будет идти растительность, древесные отходы. Юрий Малкин, начальник производства компании «Эко-сити»

Регоператор также намерен наладить производство РДФ-топлива, которое затем смогут использовать на заводах и в котельных.

Мы все замечаем, что летают эти пакеты, мешочки. Это основное сырье, которое пойдет на производство РДФ-топлива. 120 миллионов пойдет на реализацию проект компостирования, 80 млн – реконструкция сортировочных линий. Айрат Максадов, управляющий директор компании «Эко-сити»