В Ишимбайском районе регоператор построит два новых цеха по переработке мусора

В Ишимбайском районе региональный оператор намерен построить два новых цеха по переработке мусора. На одном будут производить компост, в другом – делать топливо. Оба проекта получили статус приоритетных. Главная задача, которую они призваны решить, – минимизировать количество захораниваемого мусора и дать возможность отходам принести повторную пользу.
На этом заводе уже давно научились превращать отходы в деньги, а потому и вместо привычного слова «мусор» здесь предпочитают использовать понятие «вторсырье». Ежедневно на «Эко-сити» привозят более 100 тонн ТКО из Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Пластик, металл, стекло и макулатуру перебирают на конвейере и отправляют на переработку.
И все же на переработку отправляется лишь одна пятая часть мусора, в то время как остальное закапывают на полигоне. Почти половина от общего количества – так называемые пищевые отходы. Чтобы извлекать пользу и из них, на предприятии приступили к строительству цеха компостирования. В нем будут производить техногенный грунт, который затем можно использовать при рекультивации полигонов и карьеров.
Регоператор также намерен наладить производство РДФ-топлива, которое затем смогут использовать на заводах и в котельных.
Построить оба производства намерены к лету 2023 года. На сегодня одна из главных проблем, о которой говорят и власти, и региональные операторы – отсутствие культуры раздельного сбора отходов. В этом случае можно было бы извлекать еще больше полезного вторсырья и, соответственно, меньше загрязнять полигоны. В случае успешной реализации на «Эко-сити» намерены зарывать в землю не больше 15% от мусора, который поступает. В то время как остальные 85% получат новую жизнь.