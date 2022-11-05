В Уфе пройдет лекция-прогулка с доктором биологических наук

В Уфе на территории «Уфимского ожерелья» пройдет необычная встреча. Это будет лекция-прогулка с доктором биологических наук, старшим научным сотрудником Уфимского института биологии УФИЦ РАН Сергеем Кучеровым.

В администрации Уфы сообщили, что во время этой прогулки участники встречи смогут узнать много нового и интересного о данной зоне отдыха.

Участником может стать любой желающий, но нужно успеть зарегистрироваться по ссылке (https://ufariviere.timepad.ru/event/2224827/), так как количество мест ограничено. Начало прогулки 6 ноября в 11:00. Вход со стороны Республиканского геронтологического центра «Именлек» по ул. Р. Зорге.