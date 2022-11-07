Минземимущество и Росреестр Башкирии подвели итоги работы за 9 месяцев

Министерство земельных и имущественных отношений и Росреестр Башкирии подвели итоги работы за девять месяцев. В Уфе прошла совместная пресс-конференция двух ведомств.

На встрече обсудили актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости. По словам представителей Росреестра, по сравнению с прошлым годом сделок по ипотеке совершено на 20% меньше, а договоров долевого участия стало меньше на треть. Также на площадке обсудили темы "бесхозной" недвижимости, реализацию национальной системы пространственных данных, работу сервиса «Земля для стройки и туризма».

Сейчас у нас взаимодействие с Росреестром и в плане цифровизации, установления границ, внесения данных в ЕГРН, установления бесхозяйного имущества, неиспользуемых площадей. Поэтому мы сегодня на площадке министерства постарались провести эту пресс-конференцию так, чтобы внеси основные вопросы, которые на сегодняшний день являются более насущными, важными для людей.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

В рамках законодательных инициатив Росреестра был принят Федеральный закон, который можно назвать «О защите персональных данных». Он вступает в силу с 1 марта 2023 года. Он направлен на то, что предоставление сведений из реестра недвижимости будет осуществляться без указания фамилии, имени и отчества субъекта и его паспортных данных.

Пётр Клец, руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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