Минземимущество и Росреестр Башкирии подвели итоги работы за 9 месяцев

Министерство земельных и имущественных отношений и Росреестр Башкирии подвели итоги работы за девять месяцев. В Уфе прошла совместная пресс-конференция двух ведомств.
На встрече обсудили актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости. По словам представителей Росреестра, по сравнению с прошлым годом сделок по ипотеке совершено на 20% меньше, а договоров долевого участия стало меньше на треть. Также на площадке обсудили темы "бесхозной" недвижимости, реализацию национальной системы пространственных данных, работу сервиса «Земля для стройки и туризма».