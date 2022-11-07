Минземимущество и Росреестр Башкирии подвели итоги работы за 9 месяцев

Сейчас у нас взаимодействие с Росреестром и в плане цифровизации, установления границ, внесения данных в ЕГРН, установления бесхозяйного имущества, неиспользуемых площадей. Поэтому мы сегодня на площадке министерства постарались провести эту пресс-конференцию так, чтобы внеси основные вопросы, которые на сегодняшний день являются более насущными, важными для людей.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан