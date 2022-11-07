В Башкирии скончался ещё один пострадавший в крупной аварии

5 ноября ночью в Чекмагушевском районе произошла крупная авария. Количество жертв в ДТП увеличилось.
Напомним, на трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись грузовик и «Фольксваген Каравелле». Водитель минивена выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра. В аварии скончались четыре человека.
Сегодня, 7 ноября, глава администрации района Реканс Ямалеев сообщил, что ещё один пострадавший в ДТП трагически погиб. Остальным пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.