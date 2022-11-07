В Уфе прошла конференция «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны»

В Уфе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны» Участниками помимо экспертов Башкортостана стали ученые из Чувашии и Марий Эл.
Основной частью встречи стало обсуждения увековечение памяти тружеников тыла и научные доклады. К слову, в годы войны в Чувашии и Марий Эл строили оборонительные рубежи, собирали средства для нужд фронт.
Башкортостан давал топливо самолетам и танкам, принимал эвакуированные предприятия, люди сдавали деньги и трудились днем и ночью, чтобы обеспечить солдат всем необходимым.
Конференция часть патриотического марафона «Рубежи победы». Она завершилась торжественным мероприятием.
Министр культуры республики Амина Шафикова вручила журналистам, поисковикам из соседних регионов благодарственные письма Главы Башкортостана. А ее коллега из Чувашской республики Светлана Каликова отметила активистов медалью 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.