В Уфе прошла конференция «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны»

В Уфе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны» Участниками помимо экспертов Башкортостана стали ученые из Чувашии и Марий Эл.

Основной частью встречи стало обсуждения увековечение памяти тружеников тыла и научные доклады. К слову, в годы войны в Чувашии и Марий Эл строили оборонительные рубежи, собирали средства для нужд фронт.