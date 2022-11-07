Стали известны трагические подробности смерти ребёнка на реке в Башкирии

Мальчик и его 12-летняя сестра пошли на работу к маме, которая работает на ферме. Дети решили сократить путь и пошли через водоём по замёрзшему льду. К сожалению, лёд не выдержал вес ребят и провалился. Оба упали в воду – старшая девочка стала кричать. Их заметил случайный прохожий, который успел вытащить девочку на сушу. Тело мальчика было найдено на глубине двух метров водолазами.