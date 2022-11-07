Стали известны трагические подробности смерти ребёнка на реке в Башкирии

6 ноября в Федоровском районе в деревне Ключевка погиб 8-летний ребёнок. Стали известны подробности трагического инцидента.

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Мальчик и его 12-летняя сестра пошли на работу к маме, которая работает на ферме. Дети решили сократить путь и пошли через водоём по замёрзшему льду. К сожалению, лёд не выдержал вес ребят и провалился. Оба упали в воду – старшая девочка стала кричать. Их заметил случайный прохожий, который успел вытащить девочку на сушу. Тело мальчика было найдено на глубине двух метров водолазами.

По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по РБ организована доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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