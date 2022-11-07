В Уфе на проспекте Октября установили новый светофор

На проспекте Октября в башкирской столице появился новый светофор, который поможет пешеходам безопасно переходить дорогу. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Светофор установили на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина около остановки «Фирма Мир». Здесь принято решение о внесении изменений в настройки режима работы светофора.