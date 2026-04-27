В Уфе активно развивается новый вид спорта – падел

В Уфе приживается новый вид спорта – падел. В прошлом году клуб «Арена» открывали при участии Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Сегодня спортсмены уже везут медали с соревнований разного уровня, а Уфа впервые принимала чемпионат страны. Насколько падел стал частью жизни уфимцев?

Играть от стекла, обманывать соперника отскоками мяча – это лишь малая часть возможностей игры в падел. Здесь важнее читать рикошеты за секунду до удара. Падел – не просто спорт, это шахматы в движении.

Для Артёма падел стал и спасением, и новой профессией. В большом теннисе ему пришлось прекратить свою карьеру из-за травмы, а здесь – найти себя.

«Звезда уфимского корта» – так называют Всеволода Кононова. Большую часть жизни он не выпускал ракетку из рук, но тогда это был большой теннис. Случайно открыв для себя падел, Всеволод уже не смог представить без него свою жизнь. И результат не заставил ждать: достойное выступление на всероссийских соревнованиях в Уфе. Теперь в планах – новые вершины. Ракетка по-прежнему в руках, но игра стала совсем другой.

Корты здесь не пустуют. Со дня открытия падел-клуба прошло более семи месяцев –желающих становится всё больше. Поэтому падел теперь не просто тренд, это уже часть образа жизни уфимцев. Всеволод Кононов, тренер падел-клуба «Арена»

Также внутри клуба организовали любительскую лигу, теперь азарта на корте ещё больше. Антон Матвеев, представитель Федерации падела Республики Башкортостан