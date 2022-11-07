В Башкирии запустится новый мусоросортивовочный комплекс

В Башкирии запустят новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год. Об этом рассказал Глава региона Радий Хабиров.
Новый комплекс расположится в городе Туймазы. Аналогичный объект строится в Белебее и запустить его планируют уже в 2023 году.
Руководитель республики добавил, что по итогам прошлого, 2021 года, доля коммунальных отходов, которая отправилась на переработку, составила 44,2%. В 2021 году сортировочные комплексы были построены в Архангельском, Дуванском и Кугарчинском районах.