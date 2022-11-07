В Уфе торжественно приняли в кадеты лицеистов с. Булгаково

Сегодня в уфимском парке Победы прошло торжественное посвящение в кадеты. 28 пятиклассников лицея села Булгаково принесли клятву верности и получили специальный значок. Традиционно патриотическое мероприятие проходит 7 ноября, в День воинской славы России.
Слова гимна России должен знать каждый кадет. Причем вне зависимости, имеет ли он это звание или только собирается вступить в ряды учащихся-воспитанников классов патриотического направления. И особо стараются пятиклассники булгаковского лицея. Ведь сегодня они принимают присягу.
Каждый, выходя из строя, должен дать торжественную клятву. И только после этого школьники станут настоящими кадетами и получат специальный значок, который будут крепить на парадную форму. Сегодня 28 пятиклассников пополнили ряды кадетов учебного заведения.
После торжественной присяги кадеты всех классов возложили цветы к Вечному огню. 7 ноября для посвящения было выбрано неслучайно. Это День воинской славы России, когда в 1941 году в Москве прошел военный парад. Его участники прямиком с Красной площади отправились в бой и отбросили фашистских захватчиков от столицы.
В булгаковском лицее – более 100 кадетов. Пятиклассников теперь ждут дополнительные занятия по разным направлениям, выступления и соревнования. И в следующем году уже они будут принимать в свои ряды младших товарищей.