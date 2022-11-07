В Уфе торжественно приняли в кадеты лицеистов с. Булгаково

Сегодня в уфимском парке Победы прошло торжественное посвящение в кадеты. 28 пятиклассников лицея села Булгаково принесли клятву верности и получили специальный значок. Традиционно патриотическое мероприятие проходит 7 ноября, в День воинской славы России.

Слова гимна России должен знать каждый кадет. Причем вне зависимости, имеет ли он это звание или только собирается вступить в ряды учащихся-воспитанников классов патриотического направления. И особо стараются пятиклассники булгаковского лицея. Ведь сегодня они принимают присягу.

Каждый, выходя из строя, должен дать торжественную клятву. И только после этого школьники станут настоящими кадетами и получат специальный значок, который будут крепить на парадную форму. Сегодня 28 пятиклассников пополнили ряды кадетов учебного заведения.

У меня сестра была кадетом. И я смотрел на нее: форма у них красивая, интересно, дополнительные знания, уроки. Маршировка еще и поездки. Очень волновался. Я клятву учил несколько дней, репетировал перед зеркалом. Савелий Матвеев, кадет лицея с. Булгаково

Кадет – это очень достойное звание, которое нелегко получить. Я решила стать кадетом, чтобы научиться чему-то новому. Очень строго буду относиться к учебе, во всех олимпиадах и мероприятиях участвовать. Милана Киреева, кадет лицея с. Булгаково

После торжественной присяги кадеты всех классов возложили цветы к Вечному огню. 7 ноября для посвящения было выбрано неслучайно. Это День воинской славы России, когда в 1941 году в Москве прошел военный парад. Его участники прямиком с Красной площади отправились в бой и отбросили фашистских захватчиков от столицы.

У нас очень хорошо и широко развито юнармейское движение. 214 юнармейцев учатся в лицее села Булгаково. Мы стараемся привить детям любовь к Родине и научить их определенным навыкам, которые будут помогать им как при службе в вооруженных силах, так и в целом стать истинными патриотами и гражданами нашей страны. Тимофей Присяжнюк, руководитель кадетской школы при лицее с. Булгаково